CLOD: Themes Cloud Computing ETF
Der Wechselkurs von CLOD hat sich für heute um 1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.12 bis zu einem Hoch von 36.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Themes Cloud Computing ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CLOD heute?
Die Aktie von Themes Cloud Computing ETF (CLOD) notiert heute bei 36.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.98% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.42 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von CLOD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CLOD Dividenden?
Themes Cloud Computing ETF wird derzeit mit 36.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 31.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CLOD zu verfolgen.
Wie kaufe ich CLOD-Aktien?
Sie können Aktien von Themes Cloud Computing ETF (CLOD) zum aktuellen Kurs von 36.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.12 oder 36.42 platziert, während 3 und -0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CLOD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CLOD-Aktien?
Bei einer Investition in Themes Cloud Computing ETF müssen die jährliche Spanne 24.65 - 36.42 und der aktuelle Kurs 36.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.02% und 24.72%, bevor sie Orders zu 36.12 oder 36.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CLOD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Themes Cloud Computing ETF?
Der höchste Kurs von Themes Cloud Computing ETF (CLOD) im vergangenen Jahr lag bei 36.42. Innerhalb von 24.65 - 36.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Themes Cloud Computing ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Themes Cloud Computing ETF?
Der niedrigste Kurs von Themes Cloud Computing ETF (CLOD) im Laufe des Jahres betrug 24.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.12 und der Spanne 24.65 - 36.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CLOD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CLOD statt?
Themes Cloud Computing ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.42 und 31.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.42
- Eröffnung
- 36.14
- Bid
- 36.12
- Ask
- 36.42
- Tief
- 36.12
- Hoch
- 36.14
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 1.98%
- Monatsänderung
- 3.02%
- 6-Monatsänderung
- 24.72%
- Jahresänderung
- 31.06%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8