CLOD: Themes Cloud Computing ETF
Il tasso di cambio CLOD ha avuto una variazione del 1.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.12 e ad un massimo di 36.14.
Segui le dinamiche di Themes Cloud Computing ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CLOD oggi?
Oggi le azioni Themes Cloud Computing ETF sono prezzate a 36.12. Viene scambiato all'interno di 1.98%, la chiusura di ieri è stata 35.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLOD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Themes Cloud Computing ETF pagano dividendi?
Themes Cloud Computing ETF è attualmente valutato a 36.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 31.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLOD.
Come acquistare azioni CLOD?
Puoi acquistare azioni Themes Cloud Computing ETF al prezzo attuale di 36.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.12 o 36.42, mentre 3 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLOD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CLOD?
Investire in Themes Cloud Computing ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.65 - 36.42 e il prezzo attuale 36.12. Molti confrontano 3.02% e 24.72% prima di effettuare ordini su 36.12 o 36.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLOD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Themes Cloud Computing ETF?
Il prezzo massimo di Themes Cloud Computing ETF nell'ultimo anno è stato 36.42. All'interno di 24.65 - 36.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Themes Cloud Computing ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Themes Cloud Computing ETF?
Il prezzo più basso di Themes Cloud Computing ETF (CLOD) nel corso dell'anno è stato 24.65. Confrontandolo con gli attuali 36.12 e 24.65 - 36.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLOD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLOD?
Themes Cloud Computing ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.42 e 31.06%.
- Chiusura Precedente
- 35.42
- Apertura
- 36.14
- Bid
- 36.12
- Ask
- 36.42
- Minimo
- 36.12
- Massimo
- 36.14
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 1.98%
- Variazione Mensile
- 3.02%
- Variazione Semestrale
- 24.72%
- Variazione Annuale
- 31.06%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8