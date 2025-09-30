クォートセクション
通貨 / CLOD
CLOD: Themes Cloud Computing ETF

36.12 USD 0.70 (1.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLODの今日の為替レートは、1.98%変化しました。日中、通貨は1あたり36.12の安値と36.14の高値で取引されました。

Themes Cloud Computing ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CLOD株の現在の価格は？

Themes Cloud Computing ETFの株価は本日36.12です。1.98%内で取引され、前日の終値は35.42、取引量は3に達しました。CLODのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Themes Cloud Computing ETFの株は配当を出しますか？

Themes Cloud Computing ETFの現在の価格は36.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は31.06%やUSDにも注目します。CLODの動きはライブチャートで確認できます。

CLOD株を買う方法は？

Themes Cloud Computing ETFの株は現在36.12で購入可能です。注文は通常36.12または36.42付近で行われ、3や-0.06%が市場の動きを示します。CLODの最新情報はライブチャートで確認できます。

CLOD株に投資する方法は？

Themes Cloud Computing ETFへの投資では、年間の値幅24.65 - 36.42と現在の36.12を考慮します。注文は多くの場合36.12や36.42で行われる前に、3.02%や24.72%と比較されます。CLODの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Themes Cloud Computing ETFの株の最高値は？

Themes Cloud Computing ETFの過去1年の最高値は36.42でした。24.65 - 36.42内で株価は大きく変動し、35.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Themes Cloud Computing ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Themes Cloud Computing ETFの株の最低値は？

Themes Cloud Computing ETF(CLOD)の年間最安値は24.65でした。現在の36.12や24.65 - 36.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLODの動きはライブチャートで確認できます。

CLODの株式分割はいつ行われましたか？

Themes Cloud Computing ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.42、31.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
36.12 36.14
1年のレンジ
24.65 36.42
以前の終値
35.42
始値
36.14
買値
36.12
買値
36.42
安値
36.12
高値
36.14
出来高
3
1日の変化
1.98%
1ヶ月の変化
3.02%
6ヶ月の変化
24.72%
1年の変化
31.06%
