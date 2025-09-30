- Panorámica
CLOD: Themes Cloud Computing ETF
El tipo de cambio de CLOD de hoy ha cambiado un 1.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.12, mientras que el máximo ha alcanzado 36.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Themes Cloud Computing ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CLOD hoy?
Themes Cloud Computing ETF (CLOD) se evalúa hoy en 36.12. El instrumento se negocia dentro de 1.98%; el cierre de ayer ha sido 35.42 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CLOD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Themes Cloud Computing ETF?
Themes Cloud Computing ETF se evalúa actualmente en 36.12. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 31.06% y USD. Monitoree los movimientos de CLOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CLOD?
Puede comprar acciones de Themes Cloud Computing ETF (CLOD) al precio actual de 36.12. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.12 o 36.42, mientras que 3 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CLOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CLOD?
Invertir en Themes Cloud Computing ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.65 - 36.42 y el precio actual 36.12. Muchos comparan 3.02% y 24.72% antes de colocar órdenes en 36.12 o 36.42. Estudie los cambios diarios de precios de CLOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Themes Cloud Computing ETF?
El precio más alto de Themes Cloud Computing ETF (CLOD) en el último año ha sido 36.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.65 - 36.42, una comparación con 35.42 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Themes Cloud Computing ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Themes Cloud Computing ETF?
El precio más bajo de Themes Cloud Computing ETF (CLOD) para el año ha sido 24.65. La comparación con los actuales 36.12 y 24.65 - 36.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CLOD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CLOD?
En el pasado, Themes Cloud Computing ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.42 y 31.06% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.42
- Open
- 36.14
- Bid
- 36.12
- Ask
- 36.42
- Low
- 36.12
- High
- 36.14
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 1.98%
- Cambio mensual
- 3.02%
- Cambio a 6 meses
- 24.72%
- Cambio anual
- 31.06%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8