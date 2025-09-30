- Aperçu
CLOD: Themes Cloud Computing ETF
Le taux de change de CLOD a changé de 1.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.12 et à un maximum de 36.14.
Suivez la dynamique Themes Cloud Computing ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CLOD aujourd'hui ?
L'action Themes Cloud Computing ETF est cotée à 36.12 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.98%, a clôturé hier à 35.42 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de CLOD présente ces mises à jour.
L'action Themes Cloud Computing ETF verse-t-elle des dividendes ?
Themes Cloud Computing ETF est actuellement valorisé à 36.12. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 31.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CLOD.
Comment acheter des actions CLOD ?
Vous pouvez acheter des actions Themes Cloud Computing ETF au cours actuel de 36.12. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.12 ou de 36.42, le 3 et le -0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CLOD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CLOD ?
Investir dans Themes Cloud Computing ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.65 - 36.42 et le prix actuel 36.12. Beaucoup comparent 3.02% et 24.72% avant de passer des ordres à 36.12 ou 36.42. Consultez le graphique du cours de CLOD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Themes Cloud Computing ETF ?
Le cours le plus élevé de Themes Cloud Computing ETF l'année dernière était 36.42. Au cours de 24.65 - 36.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.42 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Themes Cloud Computing ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Themes Cloud Computing ETF ?
Le cours le plus bas de Themes Cloud Computing ETF (CLOD) sur l'année a été 24.65. Sa comparaison avec 36.12 et 24.65 - 36.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CLOD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CLOD a-t-elle été divisée ?
Themes Cloud Computing ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.42 et 31.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.42
- Ouverture
- 36.14
- Bid
- 36.12
- Ask
- 36.42
- Plus Bas
- 36.12
- Plus Haut
- 36.14
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 1.98%
- Changement Mensuel
- 3.02%
- Changement à 6 Mois
- 24.72%
- Changement Annuel
- 31.06%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8