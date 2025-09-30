- Обзор рынка
CLOD: Themes Cloud Computing ETF
Курс CLOD за сегодня изменился на 1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.12, а максимальная — 36.14.
Следите за динамикой Themes Cloud Computing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLOD сегодня?
Themes Cloud Computing ETF (CLOD) сегодня оценивается на уровне 36.12. Инструмент торгуется в пределах 1.98%, вчерашнее закрытие составило 35.42, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLOD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Cloud Computing ETF?
Themes Cloud Computing ETF в настоящее время оценивается в 36.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.06% и USD. Отслеживайте движения CLOD на графике в реальном времени.
Как купить акции CLOD?
Вы можете купить акции Themes Cloud Computing ETF (CLOD) по текущей цене 36.12. Ордера обычно размещаются около 36.12 или 36.42, тогда как 3 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLOD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLOD?
Инвестирование в Themes Cloud Computing ETF предполагает учет годового диапазона 24.65 - 36.42 и текущей цены 36.12. Многие сравнивают 3.02% и 24.72% перед размещением ордеров на 36.12 или 36.42. Изучайте ежедневные изменения цены CLOD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes Cloud Computing ETF?
Самая высокая цена Themes Cloud Computing ETF (CLOD) за последний год составила 36.42. Акции заметно колебались в пределах 24.65 - 36.42, сравнение с 35.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Cloud Computing ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes Cloud Computing ETF?
Самая низкая цена Themes Cloud Computing ETF (CLOD) за год составила 24.65. Сравнение с текущими 36.12 и 24.65 - 36.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLOD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLOD?
В прошлом Themes Cloud Computing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.42 и 31.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.42
- Open
- 36.14
- Bid
- 36.12
- Ask
- 36.42
- Low
- 36.12
- High
- 36.14
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.98%
- Месячное изменение
- 3.02%
- 6-месячное изменение
- 24.72%
- Годовое изменение
- 31.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8