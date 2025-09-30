КотировкиРазделы
Валюты / CLOD
CLOD: Themes Cloud Computing ETF

36.12 USD 0.70 (1.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLOD за сегодня изменился на 1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.12, а максимальная — 36.14.

Следите за динамикой Themes Cloud Computing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLOD сегодня?

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) сегодня оценивается на уровне 36.12. Инструмент торгуется в пределах 1.98%, вчерашнее закрытие составило 35.42, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLOD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Cloud Computing ETF?

Themes Cloud Computing ETF в настоящее время оценивается в 36.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.06% и USD. Отслеживайте движения CLOD на графике в реальном времени.

Как купить акции CLOD?

Вы можете купить акции Themes Cloud Computing ETF (CLOD) по текущей цене 36.12. Ордера обычно размещаются около 36.12 или 36.42, тогда как 3 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLOD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLOD?

Инвестирование в Themes Cloud Computing ETF предполагает учет годового диапазона 24.65 - 36.42 и текущей цены 36.12. Многие сравнивают 3.02% и 24.72% перед размещением ордеров на 36.12 или 36.42. Изучайте ежедневные изменения цены CLOD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Cloud Computing ETF?

Самая высокая цена Themes Cloud Computing ETF (CLOD) за последний год составила 36.42. Акции заметно колебались в пределах 24.65 - 36.42, сравнение с 35.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Cloud Computing ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Cloud Computing ETF?

Самая низкая цена Themes Cloud Computing ETF (CLOD) за год составила 24.65. Сравнение с текущими 36.12 и 24.65 - 36.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLOD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLOD?

В прошлом Themes Cloud Computing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.42 и 31.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.12 36.14
Годовой диапазон
24.65 36.42
Предыдущее закрытие
35.42
Open
36.14
Bid
36.12
Ask
36.42
Low
36.12
High
36.14
Объем
3
Дневное изменение
1.98%
Месячное изменение
3.02%
6-месячное изменение
24.72%
Годовое изменение
31.06%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8