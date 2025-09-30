报价部分
货币 / CLOD
CLOD: Themes Cloud Computing ETF

36.12 USD 0.70 (1.98%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CLOD汇率已更改1.98%。当日，交易品种以低点36.12和高点36.14进行交易。

关注Themes Cloud Computing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CLOD股票今天的价格是多少？

Themes Cloud Computing ETF股票今天的定价为36.12。它在1.98%范围内交易，昨天的收盘价为35.42，交易量达到3。CLOD的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Cloud Computing ETF股票是否支付股息？

Themes Cloud Computing ETF目前的价值为36.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.06%和USD。实时查看图表以跟踪CLOD走势。

如何购买CLOD股票？

您可以以36.12的当前价格购买Themes Cloud Computing ETF股票。订单通常设置在36.12或36.42附近，而3和-0.06%显示市场活动。立即关注CLOD的实时图表更新。

如何投资CLOD股票？

投资Themes Cloud Computing ETF需要考虑年度范围24.65 - 36.42和当前价格36.12。许多人在以36.12或36.42下订单之前，会比较3.02%和。实时查看CLOD价格图表，了解每日变化。

Themes Cloud Computing ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes Cloud Computing ETF的最高价格是36.42。在24.65 - 36.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Cloud Computing ETF的绩效。

Themes Cloud Computing ETF股票的最低价格是多少？

Themes Cloud Computing ETF（CLOD）的最低价格为24.65。将其与当前的36.12和24.65 - 36.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLOD股票是什么时候拆分的？

Themes Cloud Computing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.42和31.06%中可见。

日范围
36.12 36.14
年范围
24.65 36.42
前一天收盘价
35.42
开盘价
36.14
卖价
36.12
买价
36.42
最低价
36.12
最高价
36.14
交易量
3
日变化
1.98%
月变化
3.02%
6个月变化
24.72%
年变化
31.06%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8