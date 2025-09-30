CLOD: Themes Cloud Computing ETF
今日CLOD汇率已更改1.98%。当日，交易品种以低点36.12和高点36.14进行交易。
关注Themes Cloud Computing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CLOD股票今天的价格是多少？
Themes Cloud Computing ETF股票今天的定价为36.12。它在1.98%范围内交易，昨天的收盘价为35.42，交易量达到3。CLOD的实时价格图表显示了这些更新。
Themes Cloud Computing ETF股票是否支付股息？
Themes Cloud Computing ETF目前的价值为36.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.06%和USD。实时查看图表以跟踪CLOD走势。
如何购买CLOD股票？
您可以以36.12的当前价格购买Themes Cloud Computing ETF股票。订单通常设置在36.12或36.42附近，而3和-0.06%显示市场活动。立即关注CLOD的实时图表更新。
如何投资CLOD股票？
投资Themes Cloud Computing ETF需要考虑年度范围24.65 - 36.42和当前价格36.12。许多人在以36.12或36.42下订单之前，会比较3.02%和。实时查看CLOD价格图表，了解每日变化。
Themes Cloud Computing ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes Cloud Computing ETF的最高价格是36.42。在24.65 - 36.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Cloud Computing ETF的绩效。
Themes Cloud Computing ETF股票的最低价格是多少？
Themes Cloud Computing ETF（CLOD）的最低价格为24.65。将其与当前的36.12和24.65 - 36.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CLOD股票是什么时候拆分的？
Themes Cloud Computing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.42和31.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.42
- 开盘价
- 36.14
- 卖价
- 36.12
- 买价
- 36.42
- 最低价
- 36.12
- 最高价
- 36.14
- 交易量
- 3
- 日变化
- 1.98%
- 月变化
- 3.02%
- 6个月变化
- 24.72%
- 年变化
- 31.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8