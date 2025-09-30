- Visão do mercado
CIMO: CHIMERA INVESTMENT CORP
A taxa do CIMO para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.30 e o mais alto foi 25.39.
Veja a dinâmica do par de moedas CHIMERA INVESTMENT CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CIMO hoje?
Hoje CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) está avaliado em 25.35. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.32, e o volume de negociação atingiu 81. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIMO em tempo real.
As ações de CHIMERA INVESTMENT CORP pagam dividendos?
Atualmente CHIMERA INVESTMENT CORP está avaliado em 25.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.27% e USD. Monitore os movimentos de CIMO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CIMO?
Você pode comprar ações de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) pelo preço atual 25.35. Ordens geralmente são executadas perto de 25.35 ou 25.65, enquanto 81 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIMO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CIMO?
Investir em CHIMERA INVESTMENT CORP envolve considerar a faixa anual 24.12 - 26.04 e o preço atual 25.35. Muitos comparam -0.20% e 0.80% antes de enviar ordens em 25.35 ou 25.65. Estude as mudanças diárias de preço de CIMO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O maior preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) no último ano foi 26.04. As ações oscilaram bastante dentro de 24.12 - 26.04, e a comparação com 25.32 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CHIMERA INVESTMENT CORP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O menor preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) no ano foi 24.12. A comparação com o preço atual 25.35 e 24.12 - 26.04 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIMO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIMO?
No passado CHIMERA INVESTMENT CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.32 e -2.27% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.32
- Open
- 25.31
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Low
- 25.30
- High
- 25.39
- Volume
- 81
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- 0.80%
- Mudança anual
- -2.27%
