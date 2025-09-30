- Aperçu
CIMO: CHIMERA INVESTMENT CORP
Le taux de change de CIMO a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.30 et à un maximum de 25.39.
Suivez la dynamique CHIMERA INVESTMENT CORP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CIMO aujourd'hui ?
L'action CHIMERA INVESTMENT CORP est cotée à 25.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 25.32 et son volume d'échange a atteint 81. Le graphique en temps réel du cours de CIMO présente ces mises à jour.
L'action CHIMERA INVESTMENT CORP verse-t-elle des dividendes ?
CHIMERA INVESTMENT CORP est actuellement valorisé à 25.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CIMO.
Comment acheter des actions CIMO ?
Vous pouvez acheter des actions CHIMERA INVESTMENT CORP au cours actuel de 25.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.35 ou de 25.65, le 81 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CIMO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CIMO ?
Investir dans CHIMERA INVESTMENT CORP implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.12 - 26.04 et le prix actuel 25.35. Beaucoup comparent -0.20% et 0.80% avant de passer des ordres à 25.35 ou 25.65. Consultez le graphique du cours de CIMO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CHIMERA INVESTMENT CORP ?
Le cours le plus élevé de CHIMERA INVESTMENT CORP l'année dernière était 26.04. Au cours de 24.12 - 26.04, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CHIMERA INVESTMENT CORP sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CHIMERA INVESTMENT CORP ?
Le cours le plus bas de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) sur l'année a été 24.12. Sa comparaison avec 25.35 et 24.12 - 26.04 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CIMO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CIMO a-t-elle été divisée ?
CHIMERA INVESTMENT CORP a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.32 et -2.27% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.32
- Ouverture
- 25.31
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Plus Bas
- 25.30
- Plus Haut
- 25.39
- Volume
- 81
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- -0.20%
- Changement à 6 Mois
- 0.80%
- Changement Annuel
- -2.27%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4