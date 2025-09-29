CIMO: CHIMERA INVESTMENT CORP
今日CIMO汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.30和高点25.39进行交易。
关注CHIMERA INVESTMENT CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CIMO股票今天的价格是多少？
CHIMERA INVESTMENT CORP股票今天的定价为25.35。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为25.32，交易量达到81。CIMO的实时价格图表显示了这些更新。
CHIMERA INVESTMENT CORP股票是否支付股息？
CHIMERA INVESTMENT CORP目前的价值为25.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.27%和USD。实时查看图表以跟踪CIMO走势。
如何购买CIMO股票？
您可以以25.35的当前价格购买CHIMERA INVESTMENT CORP股票。订单通常设置在25.35或25.65附近，而81和0.16%显示市场活动。立即关注CIMO的实时图表更新。
如何投资CIMO股票？
投资CHIMERA INVESTMENT CORP需要考虑年度范围24.12 - 26.04和当前价格25.35。许多人在以25.35或25.65下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看CIMO价格图表，了解每日变化。
CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是26.04。在24.12 - 26.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CHIMERA INVESTMENT CORP的绩效。
CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？
CHIMERA INVESTMENT CORP（CIMO）的最低价格为24.12。将其与当前的25.35和24.12 - 26.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CIMO股票是什么时候拆分的？
CHIMERA INVESTMENT CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.32和-2.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.32
- 开盘价
- 25.31
- 卖价
- 25.35
- 买价
- 25.65
- 最低价
- 25.30
- 最高价
- 25.39
- 交易量
- 81
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- 0.80%
- 年变化
- -2.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值