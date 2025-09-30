- Panoramica
CIMO: CHIMERA INVESTMENT CORP
Il tasso di cambio CIMO ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.30 e ad un massimo di 25.39.
Segui le dinamiche di CHIMERA INVESTMENT CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CIMO oggi?
Oggi le azioni CHIMERA INVESTMENT CORP sono prezzate a 25.35. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 25.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 81. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIMO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CHIMERA INVESTMENT CORP pagano dividendi?
CHIMERA INVESTMENT CORP è attualmente valutato a 25.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIMO.
Come acquistare azioni CIMO?
Puoi acquistare azioni CHIMERA INVESTMENT CORP al prezzo attuale di 25.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.35 o 25.65, mentre 81 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIMO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CIMO?
Investire in CHIMERA INVESTMENT CORP implica considerare l'intervallo annuale 24.12 - 26.04 e il prezzo attuale 25.35. Molti confrontano -0.20% e 0.80% prima di effettuare ordini su 25.35 o 25.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIMO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?
Il prezzo massimo di CHIMERA INVESTMENT CORP nell'ultimo anno è stato 26.04. All'interno di 24.12 - 26.04, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CHIMERA INVESTMENT CORP utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?
Il prezzo più basso di CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) nel corso dell'anno è stato 24.12. Confrontandolo con gli attuali 25.35 e 24.12 - 26.04 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIMO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIMO?
CHIMERA INVESTMENT CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.32 e -2.27%.
- Chiusura Precedente
- 25.32
- Apertura
- 25.31
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Minimo
- 25.30
- Massimo
- 25.39
- Volume
- 81
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- -0.20%
- Variazione Semestrale
- 0.80%
- Variazione Annuale
- -2.27%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4