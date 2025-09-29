- 概要
CIMO: CHIMERA INVESTMENT CORP
CIMOの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.30の安値と25.39の高値で取引されました。
CHIMERA INVESTMENT CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CIMO株の現在の価格は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの株価は本日25.35です。0.12%内で取引され、前日の終値は25.32、取引量は81に達しました。CIMOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株は配当を出しますか？
CHIMERA INVESTMENT CORPの現在の価格は25.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.27%やUSDにも注目します。CIMOの動きはライブチャートで確認できます。
CIMO株を買う方法は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの株は現在25.35で購入可能です。注文は通常25.35または25.65付近で行われ、81や0.16%が市場の動きを示します。CIMOの最新情報はライブチャートで確認できます。
CIMO株に投資する方法は？
CHIMERA INVESTMENT CORPへの投資では、年間の値幅24.12 - 26.04と現在の25.35を考慮します。注文は多くの場合25.35や25.65で行われる前に、-0.20%や0.80%と比較されます。CIMOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は26.04でした。24.12 - 26.04内で株価は大きく変動し、25.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CHIMERA INVESTMENT CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？
CHIMERA INVESTMENT CORP(CIMO)の年間最安値は24.12でした。現在の25.35や24.12 - 26.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIMOの動きはライブチャートで確認できます。
CIMOの株式分割はいつ行われましたか？
CHIMERA INVESTMENT CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.32、-2.27%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.32
- 始値
- 25.31
- 買値
- 25.35
- 買値
- 25.65
- 安値
- 25.30
- 高値
- 25.39
- 出来高
- 81
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- -0.20%
- 6ヶ月の変化
- 0.80%
- 1年の変化
- -2.27%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
