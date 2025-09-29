クォートセクション
通貨 / CIMO
CIMO: CHIMERA INVESTMENT CORP

25.35 USD 0.03 (0.12%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIMOの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.30の安値と25.39の高値で取引されました。

CHIMERA INVESTMENT CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CIMO株の現在の価格は？

CHIMERA INVESTMENT CORPの株価は本日25.35です。0.12%内で取引され、前日の終値は25.32、取引量は81に達しました。CIMOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株は配当を出しますか？

CHIMERA INVESTMENT CORPの現在の価格は25.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.27%やUSDにも注目します。CIMOの動きはライブチャートで確認できます。

CIMO株を買う方法は？

CHIMERA INVESTMENT CORPの株は現在25.35で購入可能です。注文は通常25.35または25.65付近で行われ、81や0.16%が市場の動きを示します。CIMOの最新情報はライブチャートで確認できます。

CIMO株に投資する方法は？

CHIMERA INVESTMENT CORPへの投資では、年間の値幅24.12 - 26.04と現在の25.35を考慮します。注文は多くの場合25.35や25.65で行われる前に、-0.20%や0.80%と比較されます。CIMOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？

CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は26.04でした。24.12 - 26.04内で株価は大きく変動し、25.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CHIMERA INVESTMENT CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？

CHIMERA INVESTMENT CORP(CIMO)の年間最安値は24.12でした。現在の25.35や24.12 - 26.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIMOの動きはライブチャートで確認できます。

CIMOの株式分割はいつ行われましたか？

CHIMERA INVESTMENT CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.32、-2.27%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.30 25.39
1年のレンジ
24.12 26.04
以前の終値
25.32
始値
25.31
買値
25.35
買値
25.65
安値
25.30
高値
25.39
出来高
81
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
-0.20%
6ヶ月の変化
0.80%
1年の変化
-2.27%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待