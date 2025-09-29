- Обзор рынка
CIMO: CHIMERA INVESTMENT CORP
Курс CIMO за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.30, а максимальная — 25.39.
Следите за динамикой CHIMERA INVESTMENT CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CIMO сегодня?
CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) сегодня оценивается на уровне 25.35. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.32, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CHIMERA INVESTMENT CORP?
CHIMERA INVESTMENT CORP в настоящее время оценивается в 25.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.27% и USD. Отслеживайте движения CIMO на графике в реальном времени.
Как купить акции CIMO?
Вы можете купить акции CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) по текущей цене 25.35. Ордера обычно размещаются около 25.35 или 25.65, тогда как 81 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CIMO?
Инвестирование в CHIMERA INVESTMENT CORP предполагает учет годового диапазона 24.12 - 26.04 и текущей цены 25.35. Многие сравнивают -0.20% и 0.80% перед размещением ордеров на 25.35 или 25.65. Изучайте ежедневные изменения цены CIMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) за последний год составила 26.04. Акции заметно колебались в пределах 24.12 - 26.04, сравнение с 25.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CHIMERA INVESTMENT CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) за год составила 24.12. Сравнение с текущими 25.35 и 24.12 - 26.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CIMO?
В прошлом CHIMERA INVESTMENT CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.32 и -2.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.32
- Open
- 25.31
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Low
- 25.30
- High
- 25.39
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.80%
- Годовое изменение
- -2.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%