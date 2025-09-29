КотировкиРазделы
CIMO: CHIMERA INVESTMENT CORP

25.35 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIMO за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.30, а максимальная — 25.39.

Следите за динамикой CHIMERA INVESTMENT CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CIMO сегодня?

CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) сегодня оценивается на уровне 25.35. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.32, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIMO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CHIMERA INVESTMENT CORP?

CHIMERA INVESTMENT CORP в настоящее время оценивается в 25.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.27% и USD. Отслеживайте движения CIMO на графике в реальном времени.

Как купить акции CIMO?

Вы можете купить акции CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) по текущей цене 25.35. Ордера обычно размещаются около 25.35 или 25.65, тогда как 81 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIMO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CIMO?

Инвестирование в CHIMERA INVESTMENT CORP предполагает учет годового диапазона 24.12 - 26.04 и текущей цены 25.35. Многие сравнивают -0.20% и 0.80% перед размещением ордеров на 25.35 или 25.65. Изучайте ежедневные изменения цены CIMO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) за последний год составила 26.04. Акции заметно колебались в пределах 24.12 - 26.04, сравнение с 25.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CHIMERA INVESTMENT CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) за год составила 24.12. Сравнение с текущими 25.35 и 24.12 - 26.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIMO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CIMO?

В прошлом CHIMERA INVESTMENT CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.32 и -2.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.30 25.39
Годовой диапазон
24.12 26.04
Предыдущее закрытие
25.32
Open
25.31
Bid
25.35
Ask
25.65
Low
25.30
High
25.39
Объем
81
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
0.80%
Годовое изменение
-2.27%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.