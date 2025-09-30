- Übersicht
CIMO: CHIMERA INVESTMENT CORP
Der Wechselkurs von CIMO hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.30 bis zu einem Hoch von 25.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die CHIMERA INVESTMENT CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CIMO heute?
Die Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) notiert heute bei 25.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.32 und das Handelsvolumen erreichte 81. Das Live-Chart von CIMO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CIMO Dividenden?
CHIMERA INVESTMENT CORP wird derzeit mit 25.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIMO zu verfolgen.
Wie kaufe ich CIMO-Aktien?
Sie können Aktien von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) zum aktuellen Kurs von 25.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.35 oder 25.65 platziert, während 81 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIMO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CIMO-Aktien?
Bei einer Investition in CHIMERA INVESTMENT CORP müssen die jährliche Spanne 24.12 - 26.04 und der aktuelle Kurs 25.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.20% und 0.80%, bevor sie Orders zu 25.35 oder 25.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIMO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?
Der höchste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) im vergangenen Jahr lag bei 26.04. Innerhalb von 24.12 - 26.04 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CHIMERA INVESTMENT CORP mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?
Der niedrigste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMO) im Laufe des Jahres betrug 24.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.35 und der Spanne 24.12 - 26.04 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIMO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CIMO statt?
CHIMERA INVESTMENT CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.32 und -2.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.32
- Eröffnung
- 25.31
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Tief
- 25.30
- Hoch
- 25.39
- Volumen
- 81
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- 0.80%
- Jahresänderung
- -2.27%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4