CIM-PD: Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating
A taxa do CIM-PD para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.12 e o mais alto foi 24.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CIM-PD hoje?
Hoje Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) está avaliado em 24.18. O instrumento é negociado dentro de 0.54%, o fechamento de ontem foi 24.05, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIM-PD em tempo real.
As ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating pagam dividendos?
Atualmente Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating está avaliado em 24.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.42% e USD. Monitore os movimentos de CIM-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CIM-PD?
Você pode comprar ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) pelo preço atual 24.18. Ordens geralmente são executadas perto de 24.18 ou 24.48, enquanto 19 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIM-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CIM-PD?
Investir em Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 23.65 - 24.92 e o preço atual 24.18. Muitos comparam -0.04% e -2.42% antes de enviar ordens em 24.18 ou 24.48. Estude as mudanças diárias de preço de CIM-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O maior preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) no último ano foi 24.92. As ações oscilaram bastante dentro de 23.65 - 24.92, e a comparação com 24.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?
O menor preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) no ano foi 23.65. A comparação com o preço atual 24.18 e 23.65 - 24.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIM-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIM-PD?
No passado Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.05 e -2.42% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.05
- Open
- 24.17
- Bid
- 24.18
- Ask
- 24.48
- Low
- 24.12
- High
- 24.20
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- -0.04%
- Mudança de 6 meses
- -2.42%
- Mudança anual
- -2.42%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4