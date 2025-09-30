CotaçõesSeções
Moedas / CIM-PD
Voltar para Ações

CIM-PD: Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating

24.18 USD 0.13 (0.54%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CIM-PD para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.12 e o mais alto foi 24.20.

Veja a dinâmica do par de moedas Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CIM-PD hoje?

Hoje Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) está avaliado em 24.18. O instrumento é negociado dentro de 0.54%, o fechamento de ontem foi 24.05, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CIM-PD em tempo real.

As ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating pagam dividendos?

Atualmente Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating está avaliado em 24.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.42% e USD. Monitore os movimentos de CIM-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CIM-PD?

Você pode comprar ações de Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) pelo preço atual 24.18. Ordens geralmente são executadas perto de 24.18 ou 24.48, enquanto 19 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CIM-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CIM-PD?

Investir em Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 23.65 - 24.92 e o preço atual 24.18. Muitos comparam -0.04% e -2.42% antes de enviar ordens em 24.18 ou 24.48. Estude as mudanças diárias de preço de CIM-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?

O maior preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) no último ano foi 24.92. As ações oscilaram bastante dentro de 23.65 - 24.92, e a comparação com 24.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CHIMERA INVESTMENT CORP?

O menor preço de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) no ano foi 23.65. A comparação com o preço atual 24.18 e 23.65 - 24.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CIM-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CIM-PD?

No passado Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.05 e -2.42% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.12 24.20
Faixa anual
23.65 24.92
Fechamento anterior
24.05
Open
24.17
Bid
24.18
Ask
24.48
Low
24.12
High
24.20
Volume
19
Mudança diária
0.54%
Mudança mensal
-0.04%
Mudança de 6 meses
-2.42%
Mudança anual
-2.42%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4