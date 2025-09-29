CIM-PD股票今天的价格是多少？ Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating股票今天的定价为24.18。它在0.54%范围内交易，昨天的收盘价为24.05，交易量达到19。CIM-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating股票是否支付股息？ Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating目前的价值为24.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.42%和USD。实时查看图表以跟踪CIM-PD走势。

如何购买CIM-PD股票？ 您可以以24.18的当前价格购买Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating股票。订单通常设置在24.18或24.48附近，而19和0.04%显示市场活动。立即关注CIM-PD的实时图表更新。

如何投资CIM-PD股票？ 投资Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating需要考虑年度范围23.65 - 24.92和当前价格24.18。许多人在以24.18或24.48下订单之前，会比较-0.04%和。实时查看CIM-PD价格图表，了解每日变化。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是24.92。在23.65 - 24.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating的绩效。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？ CHIMERA INVESTMENT CORP（CIM-PD）的最低价格为23.65。将其与当前的24.18和23.65 - 24.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIM-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。