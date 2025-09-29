报价部分
货币 / CIM-PD
回到股票

CIM-PD: Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating

24.18 USD 0.13 (0.54%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CIM-PD汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点24.12和高点24.20进行交易。

关注Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CIM-PD股票今天的价格是多少？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating股票今天的定价为24.18。它在0.54%范围内交易，昨天的收盘价为24.05，交易量达到19。CIM-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating股票是否支付股息？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating目前的价值为24.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.42%和USD。实时查看图表以跟踪CIM-PD走势。

如何购买CIM-PD股票？

您可以以24.18的当前价格购买Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating股票。订单通常设置在24.18或24.48附近，而19和0.04%显示市场活动。立即关注CIM-PD的实时图表更新。

如何投资CIM-PD股票？

投资Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating需要考虑年度范围23.65 - 24.92和当前价格24.18。许多人在以24.18或24.48下订单之前，会比较-0.04%和。实时查看CIM-PD价格图表，了解每日变化。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是24.92。在23.65 - 24.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating的绩效。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？

CHIMERA INVESTMENT CORP（CIM-PD）的最低价格为23.65。将其与当前的24.18和23.65 - 24.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIM-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CIM-PD股票是什么时候拆分的？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.05和-2.42%中可见。

日范围
24.12 24.20
年范围
23.65 24.92
前一天收盘价
24.05
开盘价
24.17
卖价
24.18
买价
24.48
最低价
24.12
最高价
24.20
交易量
19
日变化
0.54%
月变化
-0.04%
6个月变化
-2.42%
年变化
-2.42%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值