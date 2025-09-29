- 概要
CIM-PD: Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating
CIM-PDの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり24.12の安値と24.20の高値で取引されました。
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CIM-PD株の現在の価格は？
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingの株価は本日24.18です。0.54%内で取引され、前日の終値は24.05、取引量は19に達しました。CIM-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingの株は配当を出しますか？
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingの現在の価格は24.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.42%やUSDにも注目します。CIM-PDの動きはライブチャートで確認できます。
CIM-PD株を買う方法は？
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingの株は現在24.18で購入可能です。注文は通常24.18または24.48付近で行われ、19や0.04%が市場の動きを示します。CIM-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
CIM-PD株に投資する方法は？
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingへの投資では、年間の値幅23.65 - 24.92と現在の24.18を考慮します。注文は多くの場合24.18や24.48で行われる前に、-0.04%や-2.42%と比較されます。CIM-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は24.92でした。23.65 - 24.92内で株価は大きく変動し、24.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？
CHIMERA INVESTMENT CORP(CIM-PD)の年間最安値は23.65でした。現在の24.18や23.65 - 24.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIM-PDの動きはライブチャートで確認できます。
CIM-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.05、-2.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.05
- 始値
- 24.17
- 買値
- 24.18
- 買値
- 24.48
- 安値
- 24.12
- 高値
- 24.20
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.54%
- 1ヶ月の変化
- -0.04%
- 6ヶ月の変化
- -2.42%
- 1年の変化
- -2.42%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前