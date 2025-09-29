クォートセクション
通貨 / CIM-PD
株に戻る

CIM-PD: Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating

24.18 USD 0.13 (0.54%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIM-PDの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり24.12の安値と24.20の高値で取引されました。

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CIM-PD株の現在の価格は？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingの株価は本日24.18です。0.54%内で取引され、前日の終値は24.05、取引量は19に達しました。CIM-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingの株は配当を出しますか？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingの現在の価格は24.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.42%やUSDにも注目します。CIM-PDの動きはライブチャートで確認できます。

CIM-PD株を買う方法は？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingの株は現在24.18で購入可能です。注文は通常24.18または24.48付近で行われ、19や0.04%が市場の動きを示します。CIM-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。

CIM-PD株に投資する方法は？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingへの投資では、年間の値幅23.65 - 24.92と現在の24.18を考慮します。注文は多くの場合24.18や24.48で行われる前に、-0.04%や-2.42%と比較されます。CIM-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？

CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は24.92でした。23.65 - 24.92内で株価は大きく変動し、24.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？

CHIMERA INVESTMENT CORP(CIM-PD)の年間最安値は23.65でした。現在の24.18や23.65 - 24.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIM-PDの動きはライブチャートで確認できます。

CIM-PDの株式分割はいつ行われましたか？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floatingは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.05、-2.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.12 24.20
1年のレンジ
23.65 24.92
以前の終値
24.05
始値
24.17
買値
24.18
買値
24.48
安値
24.12
高値
24.20
出来高
19
1日の変化
0.54%
1ヶ月の変化
-0.04%
6ヶ月の変化
-2.42%
1年の変化
-2.42%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待