CIM-PD: Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating

24.18 USD 0.13 (0.54%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIM-PD ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.12 e ad un massimo di 24.20.

Segui le dinamiche di Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CIM-PD oggi?

Oggi le azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating sono prezzate a 24.18. Viene scambiato all'interno di 0.54%, la chiusura di ieri è stata 24.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIM-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating pagano dividendi?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating è attualmente valutato a 24.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIM-PD.

Come acquistare azioni CIM-PD?

Puoi acquistare azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating al prezzo attuale di 24.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.18 o 24.48, mentre 19 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIM-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CIM-PD?

Investire in Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating implica considerare l'intervallo annuale 23.65 - 24.92 e il prezzo attuale 24.18. Molti confrontano -0.04% e -2.42% prima di effettuare ordini su 24.18 o 24.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIM-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?

Il prezzo massimo di CHIMERA INVESTMENT CORP nell'ultimo anno è stato 24.92. All'interno di 23.65 - 24.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?

Il prezzo più basso di CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) nel corso dell'anno è stato 23.65. Confrontandolo con gli attuali 24.18 e 23.65 - 24.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIM-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIM-PD?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.05 e -2.42%.

Intervallo Giornaliero
24.12 24.20
Intervallo Annuale
23.65 24.92
Chiusura Precedente
24.05
Apertura
24.17
Bid
24.18
Ask
24.48
Minimo
24.12
Massimo
24.20
Volume
19
Variazione giornaliera
0.54%
Variazione Mensile
-0.04%
Variazione Semestrale
-2.42%
Variazione Annuale
-2.42%
