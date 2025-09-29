- Panorámica
CIM-PD: Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating
El tipo de cambio de CIM-PD de hoy ha cambiado un 0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.12, mientras que el máximo ha alcanzado 24.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CIM-PD hoy?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) se evalúa hoy en 24.18. El instrumento se negocia dentro de 0.54%; el cierre de ayer ha sido 24.05 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CIM-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating se evalúa actualmente en 24.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.42% y USD. Monitoree los movimientos de CIM-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CIM-PD?
Puede comprar acciones de Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) al precio actual de 24.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.18 o 24.48, mientras que 19 y 0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CIM-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CIM-PD?
Invertir en Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating implica tener en cuenta el rango anual 23.65 - 24.92 y el precio actual 24.18. Muchos comparan -0.04% y -2.42% antes de colocar órdenes en 24.18 o 24.48. Estudie los cambios diarios de precios de CIM-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CHIMERA INVESTMENT CORP?
El precio más alto de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) en el último año ha sido 24.92. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.65 - 24.92, una comparación con 24.05 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CHIMERA INVESTMENT CORP?
El precio más bajo de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) para el año ha sido 23.65. La comparación con los actuales 24.18 y 23.65 - 24.92 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CIM-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CIM-PD?
En el pasado, Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.05 y -2.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.05
- Open
- 24.17
- Bid
- 24.18
- Ask
- 24.48
- Low
- 24.12
- High
- 24.20
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- 0.54%
- Cambio mensual
- -0.04%
- Cambio a 6 meses
- -2.42%
- Cambio anual
- -2.42%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.