CIM-PD: Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating
Der Wechselkurs von CIM-PD hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.12 bis zu einem Hoch von 24.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CIM-PD heute?
Die Aktie von Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) notiert heute bei 24.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.54% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.05 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von CIM-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CIM-PD Dividenden?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating wird derzeit mit 24.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIM-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich CIM-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) zum aktuellen Kurs von 24.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.18 oder 24.48 platziert, während 19 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIM-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CIM-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 23.65 - 24.92 und der aktuelle Kurs 24.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.04% und -2.42%, bevor sie Orders zu 24.18 oder 24.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIM-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?
Der höchste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) im vergangenen Jahr lag bei 24.92. Innerhalb von 23.65 - 24.92 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?
Der niedrigste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) im Laufe des Jahres betrug 23.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.18 und der Spanne 23.65 - 24.92 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIM-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CIM-PD statt?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.05 und -2.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.05
- Eröffnung
- 24.17
- Bid
- 24.18
- Ask
- 24.48
- Tief
- 24.12
- Hoch
- 24.20
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- -0.04%
- 6-Monatsänderung
- -2.42%
- Jahresänderung
- -2.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4