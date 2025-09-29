КотировкиРазделы
CIM-PD: Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating

24.18 USD 0.13 (0.54%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIM-PD за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.12, а максимальная — 24.20.

Следите за динамикой Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CIM-PD сегодня?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) сегодня оценивается на уровне 24.18. Инструмент торгуется в пределах 0.54%, вчерашнее закрытие составило 24.05, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIM-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 24.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.42% и USD. Отслеживайте движения CIM-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции CIM-PD?

Вы можете купить акции Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) по текущей цене 24.18. Ордера обычно размещаются около 24.18 или 24.48, тогда как 19 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIM-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CIM-PD?

Инвестирование в Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 23.65 - 24.92 и текущей цены 24.18. Многие сравнивают -0.04% и -2.42% перед размещением ордеров на 24.18 или 24.48. Изучайте ежедневные изменения цены CIM-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) за последний год составила 24.92. Акции заметно колебались в пределах 23.65 - 24.92, сравнение с 24.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) за год составила 23.65. Сравнение с текущими 24.18 и 23.65 - 24.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIM-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CIM-PD?

В прошлом Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.05 и -2.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.12 24.20
Годовой диапазон
23.65 24.92
Предыдущее закрытие
24.05
Open
24.17
Bid
24.18
Ask
24.48
Low
24.12
High
24.20
Объем
19
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
-0.04%
6-месячное изменение
-2.42%
Годовое изменение
-2.42%
