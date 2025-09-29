- Обзор рынка
CIM-PD: Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating
Курс CIM-PD за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.12, а максимальная — 24.20.
Следите за динамикой Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CIM-PD сегодня?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) сегодня оценивается на уровне 24.18. Инструмент торгуется в пределах 0.54%, вчерашнее закрытие составило 24.05, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIM-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 24.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.42% и USD. Отслеживайте движения CIM-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции CIM-PD?
Вы можете купить акции Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating (CIM-PD) по текущей цене 24.18. Ордера обычно размещаются около 24.18 или 24.48, тогда как 19 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIM-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CIM-PD?
Инвестирование в Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 23.65 - 24.92 и текущей цены 24.18. Многие сравнивают -0.04% и -2.42% перед размещением ордеров на 24.18 или 24.48. Изучайте ежедневные изменения цены CIM-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) за последний год составила 24.92. Акции заметно колебались в пределах 23.65 - 24.92, сравнение с 24.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PD) за год составила 23.65. Сравнение с текущими 24.18 и 23.65 - 24.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIM-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CIM-PD?
В прошлом Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.05 и -2.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.05
- Open
- 24.17
- Bid
- 24.18
- Ask
- 24.48
- Low
- 24.12
- High
- 24.20
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- -2.42%
- Годовое изменение
- -2.42%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%