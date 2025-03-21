Moedas / CIG
CIG: Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares
2.12 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CIG para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.11 e o mais alto foi 2.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
2.11 2.13
Faixa anual
1.59 2.14
- Fechamento anterior
- 2.12
- Open
- 2.13
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.11
- High
- 2.13
- Volume
- 558
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 7.07%
- Mudança de 6 meses
- 23.26%
- Mudança anual
- 1.44%
