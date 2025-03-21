Valute / CIG
CIG: Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CIG ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.08 e ad un massimo di 2.12.
Segui le dinamiche di Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.08 2.12
Intervallo Annuale
1.59 2.14
- Chiusura Precedente
- 2.10
- Apertura
- 2.12
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Minimo
- 2.08
- Massimo
- 2.12
- Volume
- 1.056 K
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- 5.56%
- Variazione Semestrale
- 21.51%
- Variazione Annuale
- 0.00%
20 settembre, sabato