CIG: Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares

2.09 USD 0.01 (0.48%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIG ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.08 e ad un massimo di 2.12.

Segui le dinamiche di Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.08 2.12
Intervallo Annuale
1.59 2.14
Chiusura Precedente
2.10
Apertura
2.12
Bid
2.09
Ask
2.39
Minimo
2.08
Massimo
2.12
Volume
1.056 K
Variazione giornaliera
-0.48%
Variazione Mensile
5.56%
Variazione Semestrale
21.51%
Variazione Annuale
0.00%
20 settembre, sabato