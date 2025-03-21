Divisas / CIG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CIG: Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares
2.12 USD 0.03 (1.44%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CIG de hoy ha cambiado un 1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.08, mientras que el máximo ha alcanzado 2.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIG News
- Cemig: Hold For Now, But Brace For A Large Dividend Cut In 2027 (CIG)
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CIG)
- Companhia EnergÃ©tica de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Energy of Minas Gerais earnings beat, revenue topped estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.08 2.13
Rango anual
1.59 2.14
- Cierres anteriores
- 2.09
- Open
- 2.08
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.08
- High
- 2.13
- Volumen
- 2.001 K
- Cambio diario
- 1.44%
- Cambio mensual
- 7.07%
- Cambio a 6 meses
- 23.26%
- Cambio anual
- 1.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B