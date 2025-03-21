Währungen / CIG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CIG: Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares
2.10 USD 0.02 (0.94%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIG hat sich für heute um -0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.09 bis zu einem Hoch von 2.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIG News
- Cemig: Hold For Now, But Brace For A Large Dividend Cut In 2027 (CIG)
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CIG)
- Companhia EnergÃ©tica de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Energy of Minas Gerais earnings beat, revenue topped estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.09 2.13
Jahresspanne
1.59 2.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.12
- Eröffnung
- 2.13
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Tief
- 2.09
- Hoch
- 2.13
- Volumen
- 1.985 K
- Tagesänderung
- -0.94%
- Monatsänderung
- 6.06%
- 6-Monatsänderung
- 22.09%
- Jahresänderung
- 0.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K