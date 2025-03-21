통화 / CIG
CIG: Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares
2.09 USD 0.01 (0.48%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CIG 환율이 오늘 -0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.08이고 고가는 2.12이었습니다.
Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
2.08 2.12
년간 변동
1.59 2.14
- 이전 종가
- 2.10
- 시가
- 2.12
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- 저가
- 2.08
- 고가
- 2.12
- 볼륨
- 1.056 K
- 일일 변동
- -0.48%
- 월 변동
- 5.56%
- 6개월 변동
- 21.51%
- 년간 변동율
- 0.00%
20 9월, 토요일