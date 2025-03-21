Devises / CIG
CIG: Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CIG a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.08 et à un maximum de 2.12.
Suivez la dynamique Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:CIG) 2025-09-19
- Cemig: Hold For Now, But Brace For A Large Dividend Cut In 2027 (CIG)
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CIG)
- Companhia EnergÃ©tica de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Energy of Minas Gerais earnings beat, revenue topped estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.08 2.12
Range Annuel
1.59 2.14
- Clôture Précédente
- 2.10
- Ouverture
- 2.12
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Plus Bas
- 2.08
- Plus Haut
- 2.12
- Volume
- 1.056 K
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- 5.56%
- Changement à 6 Mois
- 21.51%
- Changement Annuel
- 0.00%
20 septembre, samedi