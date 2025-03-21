Валюты / CIG
CIG: Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares
2.09 USD 0.02 (0.97%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIG за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.07, а максимальная — 2.09.
Следите за динамикой Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CIG
- Cemig: Hold For Now, But Brace For A Large Dividend Cut In 2027 (CIG)
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CIG)
- Companhia EnergÃ©tica de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Energy of Minas Gerais earnings beat, revenue topped estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.07 2.09
Годовой диапазон
1.59 2.14
- Предыдущее закрытие
- 2.07
- Open
- 2.07
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.07
- High
- 2.09
- Объем
- 2.005 K
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- 5.56%
- 6-месячное изменение
- 21.51%
- Годовое изменение
- 0.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.