货币 / CIG
CIG: Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares
2.09 USD 0.02 (0.97%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CIG汇率已更改0.97%。当日，交易品种以低点2.07和高点2.09进行交易。
关注Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CIG新闻
- Cemig: Hold For Now, But Brace For A Large Dividend Cut In 2027 (CIG)
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CIG)
- Companhia EnergÃ©tica de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Energy of Minas Gerais earnings beat, revenue topped estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (CIG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.07 2.09
年范围
1.59 2.14
- 前一天收盘价
- 2.07
- 开盘价
- 2.07
- 卖价
- 2.09
- 买价
- 2.39
- 最低价
- 2.07
- 最高价
- 2.09
- 交易量
- 2.005 K
- 日变化
- 0.97%
- 月变化
- 5.56%
- 6个月变化
- 21.51%
- 年变化
- 0.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值