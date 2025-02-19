Moedas / CHCT
CHCT: Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
15.35 USD 0.11 (0.72%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHCT para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.17 e o mais alto foi 15.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHCT Notícias
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Community Healthcare Trust stock price target lowered to $19 at Truist
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Community Healthcare Trust: Recent Pullback Presents A Buying Opportunity (NYSE:CHCT)
- Sell Alert: 3 REITs That Will Likely Cut Their Dividend
- CHCT Q2 FFO Drops 47%
- Community Healthcare Trust Q2 2025 slides: portfolio expansion plans amid valuation challenges
- Community Healthcare Trust (CHCT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Community Healthcare Trust (CHCT) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- KBWY: A High-Yield Is A Lure, Don't Be A Fish (NASDAQ:KBWY)
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- Truist Securities reiterates Buy rating on RadNet stock, citing positive EBCD deal
- Community Healthcare Trust Releases 2024 Corporate Sustainability Report
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Community Healthcare Trust: Accretive Acquisitions Ahead (NYSE:CHCT)
- Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
15.17 15.45
Faixa anual
14.28 20.87
- Fechamento anterior
- 15.24
- Open
- 15.25
- Bid
- 15.35
- Ask
- 15.65
- Low
- 15.17
- High
- 15.45
- Volume
- 146
- Mudança diária
- 0.72%
- Mudança mensal
- 0.46%
- Mudança de 6 meses
- -15.10%
- Mudança anual
- -15.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh