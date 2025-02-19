CotationsSections
CHCT: Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock

15.04 USD 0.40 (2.59%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CHCT a changé de -2.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.98 et à un maximum de 15.47.

Suivez la dynamique Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
14.98 15.47
Range Annuel
14.28 20.87
Clôture Précédente
15.44
Ouverture
15.47
Bid
15.04
Ask
15.34
Plus Bas
14.98
Plus Haut
15.47
Volume
348
Changement quotidien
-2.59%
Changement Mensuel
-1.57%
Changement à 6 Mois
-16.81%
Changement Annuel
-17.13%
