Валюты / CHCT
CHCT: Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
15.34 USD 0.12 (0.78%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHCT за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.23, а максимальная — 15.56.
Следите за динамикой Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CHCT
Дневной диапазон
15.23 15.56
Годовой диапазон
14.28 20.87
- Предыдущее закрытие
- 15.46
- Open
- 15.45
- Bid
- 15.34
- Ask
- 15.64
- Low
- 15.23
- High
- 15.56
- Объем
- 164
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- -15.15%
- Годовое изменение
- -15.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.