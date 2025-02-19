货币 / CHCT
CHCT: Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
15.38 USD 0.04 (0.26%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHCT汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点15.38和高点15.48进行交易。
关注Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
15.38 15.48
年范围
14.28 20.87
- 前一天收盘价
- 15.34
- 开盘价
- 15.45
- 卖价
- 15.38
- 买价
- 15.68
- 最低价
- 15.38
- 最高价
- 15.48
- 交易量
- 84
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 0.65%
- 6个月变化
- -14.93%
- 年变化
- -15.26%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值