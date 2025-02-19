Währungen / CHCT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHCT: Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
15.38 USD 0.06 (0.39%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHCT hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.30 bis zu einem Hoch von 15.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHCT News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Community Healthcare Trust stock price target lowered to $19 at Truist
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Community Healthcare Trust: Recent Pullback Presents A Buying Opportunity (NYSE:CHCT)
- Sell Alert: 3 REITs That Will Likely Cut Their Dividend
- CHCT Q2 FFO Drops 47%
- Community Healthcare Trust Q2 2025 slides: portfolio expansion plans amid valuation challenges
- Community Healthcare Trust (CHCT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Community Healthcare Trust (CHCT) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- KBWY: A High-Yield Is A Lure, Don't Be A Fish (NASDAQ:KBWY)
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- Truist Securities reiterates Buy rating on RadNet stock, citing positive EBCD deal
- Community Healthcare Trust Releases 2024 Corporate Sustainability Report
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Community Healthcare Trust: Accretive Acquisitions Ahead (NYSE:CHCT)
- Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
15.30 15.47
Jahresspanne
14.28 20.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.44
- Eröffnung
- 15.47
- Bid
- 15.38
- Ask
- 15.68
- Tief
- 15.30
- Hoch
- 15.47
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- 0.65%
- 6-Monatsänderung
- -14.93%
- Jahresänderung
- -15.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K