KurseKategorien
Währungen / CHCT
Zurück zum Aktien

CHCT: Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock

15.38 USD 0.06 (0.39%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHCT hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.30 bis zu einem Hoch von 15.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHCT News

Tagesspanne
15.30 15.47
Jahresspanne
14.28 20.87
Vorheriger Schlusskurs
15.44
Eröffnung
15.47
Bid
15.38
Ask
15.68
Tief
15.30
Hoch
15.47
Volumen
9
Tagesänderung
-0.39%
Monatsänderung
0.65%
6-Monatsänderung
-14.93%
Jahresänderung
-15.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K