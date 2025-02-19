Valute / CHCT
CHCT: Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
15.04 USD 0.40 (2.59%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CHCT ha avuto una variazione del -2.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.98 e ad un massimo di 15.47.
Segui le dinamiche di Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.98 15.47
Intervallo Annuale
14.28 20.87
- Chiusura Precedente
- 15.44
- Apertura
- 15.47
- Bid
- 15.04
- Ask
- 15.34
- Minimo
- 14.98
- Massimo
- 15.47
- Volume
- 348
- Variazione giornaliera
- -2.59%
- Variazione Mensile
- -1.57%
- Variazione Semestrale
- -16.81%
- Variazione Annuale
- -17.13%
20 settembre, sabato