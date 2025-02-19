通貨 / CHCT
CHCT: Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
15.44 USD 0.20 (1.31%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHCTの今日の為替レートは、1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり15.17の安値と15.46の高値で取引されました。
Community Healthcare Trust Incorporated Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CHCT News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Community Healthcare Trust stock price target lowered to $19 at Truist
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Community Healthcare Trust: Recent Pullback Presents A Buying Opportunity (NYSE:CHCT)
- Sell Alert: 3 REITs That Will Likely Cut Their Dividend
- CHCT Q2 FFO Drops 47%
- Community Healthcare Trust Q2 2025 slides: portfolio expansion plans amid valuation challenges
- Community Healthcare Trust (CHCT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Community Healthcare Trust (CHCT) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- KBWY: A High-Yield Is A Lure, Don't Be A Fish (NASDAQ:KBWY)
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- Truist Securities reiterates Buy rating on RadNet stock, citing positive EBCD deal
- Community Healthcare Trust Releases 2024 Corporate Sustainability Report
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Community Healthcare Trust: Accretive Acquisitions Ahead (NYSE:CHCT)
- Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
15.17 15.46
1年のレンジ
14.28 20.87
- 以前の終値
- 15.24
- 始値
- 15.25
- 買値
- 15.44
- 買値
- 15.74
- 安値
- 15.17
- 高値
- 15.46
- 出来高
- 285
- 1日の変化
- 1.31%
- 1ヶ月の変化
- 1.05%
- 6ヶ月の変化
- -14.60%
- 1年の変化
- -14.93%
