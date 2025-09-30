- Visão do mercado
CGV: Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF
A taxa do CGV para hoje mudou para 0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.68 e o mais alto foi 14.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGV hoje?
Hoje Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) está avaliado em 14.74. O instrumento é negociado dentro de 0.55%, o fechamento de ontem foi 14.66, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGV em tempo real.
As ações de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF está avaliado em 14.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.10% e USD. Monitore os movimentos de CGV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGV?
Você pode comprar ações de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) pelo preço atual 14.74. Ordens geralmente são executadas perto de 14.74 ou 15.04, enquanto 16 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGV?
Investir em Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF envolve considerar a faixa anual 11.19 - 14.91 e o preço atual 14.74. Muitos comparam 3.66% e 18.20% antes de enviar ordens em 14.74 ou 15.04. Estude as mudanças diárias de preço de CGV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
O maior preço de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) no último ano foi 14.91. As ações oscilaram bastante dentro de 11.19 - 14.91, e a comparação com 14.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
O menor preço de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) no ano foi 11.19. A comparação com o preço atual 14.74 e 11.19 - 14.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGV?
No passado Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.66 e 9.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.66
- Open
- 14.71
- Bid
- 14.74
- Ask
- 15.04
- Low
- 14.68
- High
- 14.74
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.55%
- Mudança mensal
- 3.66%
- Mudança de 6 meses
- 18.20%
- Mudança anual
- 9.10%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8