CGV: Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF
Le taux de change de CGV a changé de 0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.68 et à un maximum de 14.74.
Suivez la dynamique Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGV aujourd'hui ?
L'action Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF est cotée à 14.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.55%, a clôturé hier à 14.66 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de CGV présente ces mises à jour.
L'action Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF est actuellement valorisé à 14.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGV.
Comment acheter des actions CGV ?
Vous pouvez acheter des actions Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF au cours actuel de 14.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.74 ou de 15.04, le 16 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGV ?
Investir dans Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.19 - 14.91 et le prix actuel 14.74. Beaucoup comparent 3.66% et 18.20% avant de passer des ordres à 14.74 ou 15.04. Consultez le graphique du cours de CGV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF l'année dernière était 14.91. Au cours de 11.19 - 14.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF ?
Le cours le plus bas de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) sur l'année a été 11.19. Sa comparaison avec 14.74 et 11.19 - 14.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGV a-t-elle été divisée ?
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.66 et 9.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.66
- Ouverture
- 14.71
- Bid
- 14.74
- Ask
- 15.04
- Plus Bas
- 14.68
- Plus Haut
- 14.74
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.55%
- Changement Mensuel
- 3.66%
- Changement à 6 Mois
- 18.20%
- Changement Annuel
- 9.10%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8