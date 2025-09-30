クォートセクション
CGV: Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF

14.74 USD 0.08 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGVの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり14.68の安値と14.74の高値で取引されました。

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGV株の現在の価格は？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFの株価は本日14.74です。0.55%内で取引され、前日の終値は14.66、取引量は16に達しました。CGVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFの株は配当を出しますか？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFの現在の価格は14.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.10%やUSDにも注目します。CGVの動きはライブチャートで確認できます。

CGV株を買う方法は？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFの株は現在14.74で購入可能です。注文は通常14.74または15.04付近で行われ、16や0.20%が市場の動きを示します。CGVの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGV株に投資する方法は？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFへの投資では、年間の値幅11.19 - 14.91と現在の14.74を考慮します。注文は多くの場合14.74や15.04で行われる前に、3.66%や18.20%と比較されます。CGVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFの株の最高値は？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFの過去1年の最高値は14.91でした。11.19 - 14.91内で株価は大きく変動し、14.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFの株の最低値は？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF(CGV)の年間最安値は11.19でした。現在の14.74や11.19 - 14.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGVの動きはライブチャートで確認できます。

CGVの株式分割はいつ行われましたか？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.66、9.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.68 14.74
1年のレンジ
11.19 14.91
以前の終値
14.66
始値
14.71
買値
14.74
買値
15.04
安値
14.68
高値
14.74
出来高
16
1日の変化
0.55%
1ヶ月の変化
3.66%
6ヶ月の変化
18.20%
1年の変化
9.10%
