CGV: Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF
今日CGV汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点14.68和高点14.74进行交易。
关注Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CGV股票今天的价格是多少？
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF股票今天的定价为14.74。它在0.55%范围内交易，昨天的收盘价为14.66，交易量达到16。CGV的实时价格图表显示了这些更新。
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF股票是否支付股息？
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF目前的价值为14.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.10%和USD。实时查看图表以跟踪CGV走势。
如何购买CGV股票？
您可以以14.74的当前价格购买Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF股票。订单通常设置在14.74或15.04附近，而16和0.20%显示市场活动。立即关注CGV的实时图表更新。
如何投资CGV股票？
投资Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF需要考虑年度范围11.19 - 14.91和当前价格14.74。许多人在以14.74或15.04下订单之前，会比较3.66%和。实时查看CGV价格图表，了解每日变化。
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF的最高价格是14.91。在11.19 - 14.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF的绩效。
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF股票的最低价格是多少？
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF（CGV）的最低价格为11.19。将其与当前的14.74和11.19 - 14.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGV股票是什么时候拆分的？
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.66和9.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.66
- 开盘价
- 14.71
- 卖价
- 14.74
- 买价
- 15.04
- 最低价
- 14.68
- 最高价
- 14.74
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- 3.66%
- 6个月变化
- 18.20%
- 年变化
- 9.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8