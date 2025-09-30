报价部分
CGV: Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF

14.74 USD 0.08 (0.55%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGV汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点14.68和高点14.74进行交易。

关注Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CGV股票今天的价格是多少？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF股票今天的定价为14.74。它在0.55%范围内交易，昨天的收盘价为14.66，交易量达到16。CGV的实时价格图表显示了这些更新。

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF股票是否支付股息？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF目前的价值为14.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.10%和USD。实时查看图表以跟踪CGV走势。

如何购买CGV股票？

您可以以14.74的当前价格购买Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF股票。订单通常设置在14.74或15.04附近，而16和0.20%显示市场活动。立即关注CGV的实时图表更新。

如何投资CGV股票？

投资Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF需要考虑年度范围11.19 - 14.91和当前价格14.74。许多人在以14.74或15.04下订单之前，会比较3.66%和。实时查看CGV价格图表，了解每日变化。

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF的最高价格是14.91。在11.19 - 14.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF的绩效。

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF股票的最低价格是多少？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF（CGV）的最低价格为11.19。将其与当前的14.74和11.19 - 14.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGV股票是什么时候拆分的？

Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.66和9.10%中可见。

日范围
14.68 14.74
年范围
11.19 14.91
前一天收盘价
14.66
开盘价
14.71
卖价
14.74
买价
15.04
最低价
14.68
最高价
14.74
交易量
16
日变化
0.55%
月变化
3.66%
6个月变化
18.20%
年变化
9.10%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8