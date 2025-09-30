- Panorámica
CGV: Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF
El tipo de cambio de CGV de hoy ha cambiado un 0.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.68, mientras que el máximo ha alcanzado 14.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CGV hoy?
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) se evalúa hoy en 14.74. El instrumento se negocia dentro de 0.55%; el cierre de ayer ha sido 14.66 y el volumen comercial ha alcanzado 16. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CGV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF se evalúa actualmente en 14.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.10% y USD. Monitoree los movimientos de CGV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CGV?
Puede comprar acciones de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) al precio actual de 14.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.74 o 15.04, mientras que 16 y 0.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CGV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CGV?
Invertir en Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 11.19 - 14.91 y el precio actual 14.74. Muchos comparan 3.66% y 18.20% antes de colocar órdenes en 14.74 o 15.04. Estudie los cambios diarios de precios de CGV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
El precio más alto de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) en el último año ha sido 14.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.19 - 14.91, una comparación con 14.66 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
El precio más bajo de Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) para el año ha sido 11.19. La comparación con los actuales 14.74 y 11.19 - 14.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CGV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CGV?
En el pasado, Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.66 y 9.10% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.66
- Open
- 14.71
- Bid
- 14.74
- Ask
- 15.04
- Low
- 14.68
- High
- 14.74
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- 0.55%
- Cambio mensual
- 3.66%
- Cambio a 6 meses
- 18.20%
- Cambio anual
- 9.10%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8