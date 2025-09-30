- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CGV: Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF
Il tasso di cambio CGV ha avuto una variazione del 0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.68 e ad un massimo di 14.74.
Segui le dinamiche di Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CGV oggi?
Oggi le azioni Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF sono prezzate a 14.74. Viene scambiato all'interno di 0.55%, la chiusura di ieri è stata 14.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CGV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF pagano dividendi?
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF è attualmente valutato a 14.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CGV.
Come acquistare azioni CGV?
Puoi acquistare azioni Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF al prezzo attuale di 14.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.74 o 15.04, mentre 16 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CGV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CGV?
Investire in Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 11.19 - 14.91 e il prezzo attuale 14.74. Molti confrontano 3.66% e 18.20% prima di effettuare ordini su 14.74 o 15.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CGV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
Il prezzo massimo di Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF nell'ultimo anno è stato 14.91. All'interno di 11.19 - 14.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
Il prezzo più basso di Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) nel corso dell'anno è stato 11.19. Confrontandolo con gli attuali 14.74 e 11.19 - 14.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CGV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CGV?
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.66 e 9.10%.
- Chiusura Precedente
- 14.66
- Apertura
- 14.71
- Bid
- 14.74
- Ask
- 15.04
- Minimo
- 14.68
- Massimo
- 14.74
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.55%
- Variazione Mensile
- 3.66%
- Variazione Semestrale
- 18.20%
- Variazione Annuale
- 9.10%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8