CGV: Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF
Der Wechselkurs von CGV hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.68 bis zu einem Hoch von 14.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGV heute?
Die Aktie von Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) notiert heute bei 14.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.55% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.66 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von CGV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGV Dividenden?
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF wird derzeit mit 14.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGV zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGV-Aktien?
Sie können Aktien von Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) zum aktuellen Kurs von 14.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.74 oder 15.04 platziert, während 16 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGV-Aktien?
Bei einer Investition in Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF müssen die jährliche Spanne 11.19 - 14.91 und der aktuelle Kurs 14.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.66% und 18.20%, bevor sie Orders zu 14.74 oder 15.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
Der höchste Kurs von Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) im vergangenen Jahr lag bei 14.91. Innerhalb von 11.19 - 14.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) im Laufe des Jahres betrug 11.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.74 und der Spanne 11.19 - 14.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGV statt?
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.66 und 9.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.66
- Eröffnung
- 14.71
- Bid
- 14.74
- Ask
- 15.04
- Tief
- 14.68
- Hoch
- 14.74
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 3.66%
- 6-Monatsänderung
- 18.20%
- Jahresänderung
- 9.10%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8