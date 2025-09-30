- Обзор рынка
CGV: Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF
Курс CGV за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.68, а максимальная — 14.74.
Следите за динамикой Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGV сегодня?
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) сегодня оценивается на уровне 14.74. Инструмент торгуется в пределах 0.55%, вчерашнее закрытие составило 14.66, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF в настоящее время оценивается в 14.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.10% и USD. Отслеживайте движения CGV на графике в реальном времени.
Как купить акции CGV?
Вы можете купить акции Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) по текущей цене 14.74. Ордера обычно размещаются около 14.74 или 15.04, тогда как 16 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGV?
Инвестирование в Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF предполагает учет годового диапазона 11.19 - 14.91 и текущей цены 14.74. Многие сравнивают 3.66% и 18.20% перед размещением ордеров на 14.74 или 15.04. Изучайте ежедневные изменения цены CGV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
Самая высокая цена Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) за последний год составила 14.91. Акции заметно колебались в пределах 11.19 - 14.91, сравнение с 14.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF?
Самая низкая цена Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF (CGV) за год составила 11.19. Сравнение с текущими 14.74 и 11.19 - 14.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGV?
В прошлом Two Roads Shared Trust Conductor Global Equity Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.66 и 9.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.66
- Open
- 14.71
- Bid
- 14.74
- Ask
- 15.04
- Low
- 14.68
- High
- 14.74
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 3.66%
- 6-месячное изменение
- 18.20%
- Годовое изменение
- 9.10%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8