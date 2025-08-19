- Visão do mercado
CGBL: Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF
A taxa do CGBL para hoje mudou para -0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.57 e o mais alto foi 34.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CGBL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGBL hoje?
Hoje Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) está avaliado em 34.60. O instrumento é negociado dentro de -0.77%, o fechamento de ontem foi 34.87, e o volume de negociação atingiu 410. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGBL em tempo real.
As ações de Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF pagam dividendos?
Atualmente Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF está avaliado em 34.60. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.25% e USD. Monitore os movimentos de CGBL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGBL?
Você pode comprar ações de Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) pelo preço atual 34.60. Ordens geralmente são executadas perto de 34.60 ou 34.90, enquanto 410 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGBL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGBL?
Investir em Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF envolve considerar a faixa anual 28.23 - 35.08 e o preço atual 34.60. Muitos comparam 2.34% e 11.61% antes de enviar ordens em 34.60 ou 34.90. Estude as mudanças diárias de preço de CGBL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGBL) no último ano foi 35.08. As ações oscilaram bastante dentro de 28.23 - 35.08, e a comparação com 34.87 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGBL) no ano foi 28.23. A comparação com o preço atual 34.60 e 28.23 - 35.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGBL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGBL?
No passado Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.87 e 11.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.87
- Open
- 34.68
- Bid
- 34.60
- Ask
- 34.90
- Low
- 34.57
- High
- 34.69
- Volume
- 410
- Mudança diária
- -0.77%
- Mudança mensal
- 2.34%
- Mudança de 6 meses
- 11.61%
- Mudança anual
- 11.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8