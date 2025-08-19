- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CGBL: Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF
Der Wechselkurs von CGBL hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.57 bis zu einem Hoch von 34.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGBL News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGBL heute?
Die Aktie von Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) notiert heute bei 34.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.52% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.87 und das Handelsvolumen erreichte 653. Das Live-Chart von CGBL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGBL Dividenden?
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF wird derzeit mit 34.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGBL zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGBL-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) zum aktuellen Kurs von 34.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.69 oder 34.99 platziert, während 653 und 0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGBL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGBL-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF müssen die jährliche Spanne 28.23 - 35.08 und der aktuelle Kurs 34.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.60% und 11.90%, bevor sie Orders zu 34.69 oder 34.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGBL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGBL) im vergangenen Jahr lag bei 35.08. Innerhalb von 28.23 - 35.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGBL) im Laufe des Jahres betrug 28.23. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.69 und der Spanne 28.23 - 35.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGBL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGBL statt?
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.87 und 11.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.87
- Eröffnung
- 34.68
- Bid
- 34.69
- Ask
- 34.99
- Tief
- 34.57
- Hoch
- 34.69
- Volumen
- 653
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- 2.60%
- 6-Monatsänderung
- 11.90%
- Jahresänderung
- 11.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8