CGBL: Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF
今日CGBL汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点34.60和高点34.69进行交易。
关注Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CGBL股票今天的价格是多少？
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF股票今天的定价为34.63。它在-0.69%范围内交易，昨天的收盘价为34.87，交易量达到174。CGBL的实时价格图表显示了这些更新。
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF股票是否支付股息？
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF目前的价值为34.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.35%和USD。实时查看图表以跟踪CGBL走势。
如何购买CGBL股票？
您可以以34.63的当前价格购买Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF股票。订单通常设置在34.63或34.93附近，而174和-0.14%显示市场活动。立即关注CGBL的实时图表更新。
如何投资CGBL股票？
投资Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF需要考虑年度范围28.23 - 35.08和当前价格34.63。许多人在以34.63或34.93下订单之前，会比较2.43%和。实时查看CGBL价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是35.08。在28.23 - 35.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGBL）的最低价格为28.23。将其与当前的34.63和28.23 - 35.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGBL股票是什么时候拆分的？
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.87和11.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.87
- 开盘价
- 34.68
- 卖价
- 34.63
- 买价
- 34.93
- 最低价
- 34.60
- 最高价
- 34.69
- 交易量
- 174
- 日变化
- -0.69%
- 月变化
- 2.43%
- 6个月变化
- 11.71%
- 年变化
- 11.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8