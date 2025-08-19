报价部分
货币 / CGBL
CGBL: Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF

34.63 USD 0.24 (0.69%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGBL汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点34.60和高点34.69进行交易。

关注Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CGBL新闻

日范围
34.60 34.69
年范围
28.23 35.08
前一天收盘价
34.87
开盘价
34.68
卖价
34.63
买价
34.93
最低价
34.60
最高价
34.69
交易量
174
日变化
-0.69%
月变化
2.43%
6个月变化
11.71%
年变化
11.35%
