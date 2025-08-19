CGBL股票今天的价格是多少？ Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF股票今天的定价为34.63。它在-0.69%范围内交易，昨天的收盘价为34.87，交易量达到174。CGBL的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF股票是否支付股息？ Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF目前的价值为34.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.35%和USD。实时查看图表以跟踪CGBL走势。

如何购买CGBL股票？ 您可以以34.63的当前价格购买Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF股票。订单通常设置在34.63或34.93附近，而174和-0.14%显示市场活动。立即关注CGBL的实时图表更新。

如何投资CGBL股票？ 投资Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF需要考虑年度范围28.23 - 35.08和当前价格34.63。许多人在以34.63或34.93下订单之前，会比较2.43%和。实时查看CGBL价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Share Class的最高价格是35.08。在28.23 - 35.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？ Share Class（CGBL）的最低价格为28.23。将其与当前的34.63和28.23 - 35.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。