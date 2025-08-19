Курс CGBL за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.60, а максимальная — 34.69.

Следите за динамикой Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.