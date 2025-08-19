- Aperçu
CGBL: Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF
Le taux de change de CGBL a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.84 et à un maximum de 34.97.
Suivez la dynamique Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGBL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGBL aujourd'hui ?
L'action Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF est cotée à 34.87 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.09%, a clôturé hier à 34.84 et son volume d'échange a atteint 1145. Le graphique en temps réel du cours de CGBL présente ces mises à jour.
L'action Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF verse-t-elle des dividendes ?
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF est actuellement valorisé à 34.87. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGBL.
Comment acheter des actions CGBL ?
Vous pouvez acheter des actions Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF au cours actuel de 34.87. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.87 ou de 35.17, le 1145 et le -0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGBL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGBL ?
Investir dans Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.23 - 35.08 et le prix actuel 34.87. Beaucoup comparent 3.14% et 12.48% avant de passer des ordres à 34.87 ou 35.17. Consultez le graphique du cours de CGBL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Share Class ?
Le cours le plus élevé de Share Class l'année dernière était 35.08. Au cours de 28.23 - 35.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Share Class ?
Le cours le plus bas de Share Class (CGBL) sur l'année a été 28.23. Sa comparaison avec 34.87 et 28.23 - 35.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGBL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGBL a-t-elle été divisée ?
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.84 et 12.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.84
- Ouverture
- 34.97
- Bid
- 34.87
- Ask
- 35.17
- Plus Bas
- 34.84
- Plus Haut
- 34.97
- Volume
- 1.145 K
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- 3.14%
- Changement à 6 Mois
- 12.48%
- Changement Annuel
- 12.12%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8