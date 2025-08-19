- Panoramica
CGBL: Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF
Il tasso di cambio CGBL ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.60 e ad un massimo di 34.69.
Segui le dinamiche di Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CGBL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CGBL oggi?
Oggi le azioni Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF sono prezzate a 34.63. Viene scambiato all'interno di -0.69%, la chiusura di ieri è stata 34.87 e il volume degli scambi ha raggiunto 174. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CGBL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF pagano dividendi?
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF è attualmente valutato a 34.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CGBL.
Come acquistare azioni CGBL?
Puoi acquistare azioni Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF al prezzo attuale di 34.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.63 o 34.93, mentre 174 e -0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CGBL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CGBL?
Investire in Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.23 - 35.08 e il prezzo attuale 34.63. Molti confrontano 2.43% e 11.71% prima di effettuare ordini su 34.63 o 34.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CGBL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Share Class?
Il prezzo massimo di Share Class nell'ultimo anno è stato 35.08. All'interno di 28.23 - 35.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.87 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Share Class?
Il prezzo più basso di Share Class (CGBL) nel corso dell'anno è stato 28.23. Confrontandolo con gli attuali 34.63 e 28.23 - 35.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CGBL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CGBL?
Capital Group Core Balanced ETF Capital Group Core Balanced ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.87 e 11.35%.
- Chiusura Precedente
- 34.87
- Apertura
- 34.68
- Bid
- 34.63
- Ask
- 34.93
- Minimo
- 34.60
- Massimo
- 34.69
- Volume
- 174
- Variazione giornaliera
- -0.69%
- Variazione Mensile
- 2.43%
- Variazione Semestrale
- 11.71%
- Variazione Annuale
- 11.35%
